Мэрия Челябинска по-тихому вывела из состава лесов участок, отданный под застройку

Мэрия Челябинска по-тихому вывела спорный участок на Тополиной аллее из состава лесов. Причем, сделала это после вердикта суда, запретившего строительство на этой территории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Советском районном суде состоялось очередное заседание по иску о защите леса на Тополинке.

Напомним, на спорном участке планируется построить спортивный комплекс УралГУФК с крытым катком. Контракт на его строительство стоимостью около 420 миллионов рублей был заключен в декабре 2021 года. Однако еще в октябре прошлого года Челябинская гордума приняла решение о выводе участка в отдельную рекреационную зону в связи с обнаружением на нем городского леса. А в феврале этого года в ходе судебного заседания и мэрия Челябинска признала, что участок, где планируется строительство катка, входит в состав городских лесов.

В итоге суд удовлетворил заявление экологов, по сути, запретив строительство на спорном участке. Кроме того, уже 3 марта прокуратура предписала муниципальным властям поставить соответствующий участок на кадастровый учет именно в качестве городского леса.

Но и после этого выступающая в качестве заказчика строительства федеральная ППК «Единый заказчик» заявила, что от планов строительства не отказывается. Выйти из сложившегося положения решили весьма оригинальным способом: заявили о планах строительства на двух близлежащих участках, находящихся вне земель лесфонда, и направили в мэрию запрос на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В мае глава города Наталья Котова подписала разрешение на строительство.

8 июня на участке начали вырубать лес, сославшись на разрешение, выданное городским управлением экологии и природопользования.

Но в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска заявили, что никаких разрешений на снос зеленых насаждений не выдавалось.

Ранее защитники леса в Советском районном суде просили запретить администрации Челябинска предоставлять земельный участок с кадастровым номером 74:36:0501005:340 (общей площадью 13 тыс 911 кв метров) в пользование третьим лицам для строительства; а также запретить мэрии выдачу разрешения на строительство на этом участке. Однако судья в удовлетворении ходатайства отказала. В итоге лес на спорной территории вырубили.

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19 июля на заседании суда юрист Владимир Казанцев, представляющий интересы горожан, выступающих против застройки леса, заявил отвод судье Юлии Живодинской, так как выяснилось, что она училась в одно время и на одном факультете с начальницей Правового управления мэрии Еленой Хасановой, представлявшей интересы городских властей на прошлом заседании, а также предположительно в одно время они работали вместе в Советском районном суде.

«Пришедшие административные истцы дружно поддержали отвод. Прокуратура же была против, представитель мэрии ее поддержала, – рассказал Казанцев. – Кстати, прокуратура возражала против всего: против СМИ в зале, против фото- и видеофиксации.

Заслушав стороны, судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения об отводе, где провела более часа. Мы все дружно подождали. В итоге судья Живодинская не нашла оснований для удовлетворения заявления о своем отводе».

Когда судья приступила к рассмотрению дела, истцы заявили ходатайство о приобщении копии ответа кадастровой палаты о том, что участок под каток ранее был включен в состав городского леса, а позже по загадочному распоряжению администрации Челябинска № 2882-а от 21 марта 2022 года был исключен из состава лесничества.

«Собственно, а почему загадочного? А потому что этого распоряжения нет ни в одном онлайн-ресурсе публикаций нормативных актов: ни в газете «Вечерний Челябинск», ни на сайте администрации города, – заявил Казанцев. – На все поисковые запросы выдает пустую строку. Также я ходатайствовал об истребовании судом распоряжения у администрации со сведениями о публикации. Суд удовлетворил и истребовал».

Судебное заседание отложили до 11 августа. Истцы намерены заявить новое ходатайство о наложении обеспечительных мер на участок. «Лес уже вырубили, но мы намерены защитить земельный участок и траву на нем, а в будущем там высадить новые деревья», – пояснил Владимир Казанцев.

Челябинск, Павел Зварзин

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