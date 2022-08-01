В Челябинске ищут организацию для обслуживания непостроенного метро

Власти Челябинской области готовы заплатить больше 81 миллиона рублей за четыре месяца обслуживания недостроенного метро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурсную документацию на право заключения контракта по обслуживанию недостроенных объектов комплекса метрополитена в областном центре разместило ГКУ «Центр закупок Челябинской области».

Начальная цена контракта составила 81,35 миллиона рублей. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 8 августа, торги назначены на 10 августа. Срок контракта продлится с 19 августа до 31 декабря 2022 года.

В течение этого времени подрядчику необходимо будет выполнить работы по обслуживанию оборудования, электроустановок, объектов освещения горных выработок, откаточных путей, откачке воды, проветриванию выработок, организовать работу маркшейдерской службы и дежурство слесарей на 8 стройплощадках челябинского метро: станции «Комсомольская площадь», портале электродепо и стволах в зоне жилой застройки вдоль берега реки Миасс, в районе пересечений Свердловского проспекта и переулка Островского, Калинина и 1 Мая, Елькина и Карла Маркса, Постышева и III Интернационала, а также между улицами Пушкина, Свободы, Тимирязева и проспектом Ленина.

Напомним, в июне власти уже определили организацию, в задачи которой входит обеспечение аналогичных процессов на линии метрополитена между станциями «Тракторозаводская» и «Проспект Победы». Победителем стал научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3», снизивший цену с 79 до 78,6 миллиона рублей.

Компания будет отвечать за содержание линии с 16 июня по 15 ноября 2022 года.

Отметим, что именно этот подрядчик, принадлежащий мэрии Москвы, в середине июля прошлого года выиграл торги на разработку технико-экономического обоснования проекта строительства в Челябинске метротрамвая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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