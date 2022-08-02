Очередной автобус попал в аварию в Челябинске

В Челябинске маршрутный автобус врезался в столб.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла утром 2 августа в районе железнодорожного вокзала.

В 6:30 у ТК «Синегорье» автобус ООО «Общественный городской транспорт», следовавший по маршруту №51, врезался в электроопору. Машина получила механические повреждения. Сама опора осталась цела.

Вероятно, 62-летний водитель автобус отвлекся во время движения, рассказали в ГИБДД. К счастью, обошлось без пострадавших: автомобиль только вышел на маршрут, и в салоне на момент столкновения пассажиров не было.

Между тем, в соцсетях развернулась интересная дискуссия по поводу произошедшей аварии. Некоторые из челябинцев заявили, что ущерб от ДТП (по их оценкам, речь идет о 150-600 тысячах рублей) придется возмещать водителю автобуса.

В ООО «Общественный городской транспорт» подтвердили, что причиной аварии могло стать то, что водитель отвлекся. «Машина была в исправном состоянии, водитель был трезв и имеет достаточный опыт работы», – рассказали представители предприятия. В настоящее время по факту ДТП назначена внутренняя проверка. Утверждения горожан о возможном взыскании с водителя ущерба, нанесенного автобусу, в ОГТ категорически опровергли.

Напомним, ранее стало известно еще об одной аварии с участием рейсового автобуса. Сегодня же, 2 августа, около 7:00 на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев автобус, следовавший по «садовому» маршруту №110, выехал на встречную полосу, спровоцировав массовое ДТП, и врезался в здание расположенной поблизости гостиницы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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