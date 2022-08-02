Экс-мэр Челябинска отправится из СИЗО в колонию-поселение

Решение о смягчении наказания бывшему главе Челябинска вступило в силу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стороне обвинения не удалось добиться отмены решения Калининского районного суда Челябинска о замене бывшему высокопоставленному чиновнику Евгению Тефтелеву места отбывания оставшегося срока.

Напомним, экс-мэр Челябинска и бывшей южноуральский вице-губернатор Евгений Тефтелев в 2020 году был признан виновным в получении взятки в 2,5 миллиона рублей и приговорен к 3 годам в колонии строгого режима.

Вердикт пытались оспорить и сторона защиты, и сторона обвинения. Адвокаты, ссылаясь на состояние здоровья бывшего чиновника, сначала просили заменить лишение свободы штрафом в несколько миллионов, но, получив отказ, настаивали на изменении вида исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение.

В июле прошлого года Калининский районный суд Челябинска в удовлетворении ходатайства отказал, сославшись на то, что Тефтелев осужден за особо тяжкое преступление, и для смягчения наказания нужно отбыть не менее двух третей срока назначенного наказания.

В текущем году сторона защиты ходатайство повторила, и 10 июня суд его удовлетворил.

Тогда прокуратура, выступившая против смягчения наказания, обжаловала постановление в Челябинском областном суде. По мнению стороны обвинения, экс-чиновник не имеет права на снисхождение, так как до сих пор не был этапирован в колонию строгого режима, и фактически отбывал срок в СИЗО.

Сегодня, 2 августа, инстанция оставила в силе вердикт Калининского районного суда. Таким образом он вступил в силу.

Отметим, что вчера, 1 августа, суд вынес приговор подельнику Тефтелева – бывшему начальнику управления капитального строительства администрации Челябинска Евгению Пашкову. Он, в отличие от своего шефа, вину в получении взятки не признал. В итоге строптивого экс-чиновника приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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