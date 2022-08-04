Южноуральским чиновникам придется объясняться с московскими следователями из-за медикаментов для детей-диабетиков

Жители Челябинской области пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, что их тяжелобольные дети не могут получить необходимые медицинские препараты и изделия. Например, приборы непрерывного мониторинга глюкозы не выдавались даже после соответствующего решения суда.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК РФ, группа южноуральцев рассказала, что их дети страдают сахарным диабетом 1 типа (инсулинозависимым) и им по закону положены льготные лекарственные препараты и медицинские изделия. Однако министерство здравоохранения Челябинской области систематически нарушает права детей-инвалидов. При этом, заявили родители, региональные подразделения СК России не приняли мер для защиты прав детей.

Глава СК России подверг критике действия подчиненных, которые несвоевременно возбудили уголовные дела по части 2 статьи 315 УК РФ (неисполнение решения суда) и части 1 статьи 293 УК (халатность) и допустили волокиту.

В отношении ряда сотрудников территориального подразделения назначены служебные проверки, а все материалы для дальнейшего расследования поручено передать в Главное следственное управление СК России.

Челябинск, Павел Зварзин

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