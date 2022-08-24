Движение в районе одной из больниц Челябинска ограничат до конца сентября

Челябинцев предупредили об ограничениях движения в Металлургическом районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на улице Румянцева вводится дополнительное ограничение движения.

«В целях обеспечения безопасности при проведении работ по капитальному ремонту теплотрассы с 8 часов 25 августа до 20 часов 30 сентября будет ограничено движение транспорта по крайним левым полосам на участке от дома № 15 до дома №29 в обоих направлениях», – уточнили представители городских властей.

Напомним, к работам на этой улице подрядчики приступили еще 12 августа, и ряд ограничений уже действует.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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