Прокуратура потребовала привести в порядок школу, на состояние которой южноуральцы жалуются третий год

Прокуратура потребовала у властей уральского района привести в норму разваливающуюся школу.
Как уже сообщал «Новый День», в середине августа жители поселка Петровский пожаловались губернатору на ужасное состояние школы. Южноуральцы поднимали этот вопрос еще 3 года назад, но реакции властей так и не последовало.
По словам жителей поселка, школа в ужасном состоянии. Изначально она была рассчитана на 184 ребенка, в настоящее время в ней занимается 472 учащихся. При этом в учреждении нет нормальной столовой, школьного стадиона. «Дети в столовую ходят на уроках, потому что столовая вмещает один класс, а накормить нужно всех», – рассказали южноуральцы.
Состояние здания школы и вовсе небезопасно для детей: из перил торчат металлические штыри, линолеум разорван, стены в плесени.
О проблемах школы южноуральцы сообщали еще в 2019 году, в 2020-м писали в приемную президента России, но воз и ныне там.
После публикации обращения в социальных сетях и СМИ проверку санитарного состояния учреждения провела прокуратура.
«В связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства и допущенным бездействием руководства образовательного учреждения главе Красноармейского района прокурором внесено представление с требованием незамедлительного устранения нарушений закона», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Кроме того, в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении.
Челябинск, Виктор Елисеев
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