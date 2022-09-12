На Южном Урале оппозиция «слила» выборы единороссам

В Челябинской области подвели предварительные итоги голосования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь каждый третий южноуралец проявил интерес к выборам, проходившим в минувшее воскресенье, 11 сентября.

По предварительным данным, в едином дне голосования приняли участие 61,6 тысячи человек, или 32,63% от общего числа избирателей, зарегистрированных в территориях, где проходили избирательные кампании.

Впрочем, это вполне объяснимо, если учесть, что большая часть предвыборных гонок касалась дополнительных выборов депутатов местных или муниципальных собраний. Помимо этого, в 13 сельских поселениях выбирали новые составы местных советов, в 6 селах – глав. Наконец, в Коркинском муниципальном округе впервые избирали депутатов окружного собрания, а в Троицком избирательном округе прошли дополнительные выборы в Законодательное собрание Челябинской области.

Последние, к слову, вызвали наибольших интерес избирателей – участие в них приняли 38,22%. Явка на муниципальных выборах составила 28,95%.

Интересно, что оппозиционные партии также оказались не слишком заинтересованы в избирательной гонке. Так, на допвыборах в районные советы депутатов в Челябинске лишь в одной из трех кампаний принял участие представитель КПРФ. Куда активнее были справедливороссы и либерал-демократы, заявившиеся во всех трех районах. Что не помешало получить все три мандата «партии власти».

Кстати, итоги выборов в Калининский райсовет областного центра позволили реабилитироваться главе района Сергею Колеснику, курировавшему работу команды кандидата-единоросса Антона Рыжего, набравшего в итоге 83,8% голосов. Возможно, «вдохновляло» на ответственную работу политтехнологов то, что сам Колесник долгое время в числе аутсайдеров среди глав районов. Чему не в малой мере способствовал провал допвыборов в прошлом году, когда сразу четыре мандата достались справедливороссам.

В целом по итогам выборов «партия власти» получила 207 мандатов разного уровня (в том числе и в региональном парламенте). Оставшиеся поделили между собой «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (5), ЛДПР (2) и самовыдвиженцы (7).

Челябинск, Виктор Елисеев

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