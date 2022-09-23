Власти Челябинска заявили об установке камер фотофиксации на плотине Шершней

Мэрия Челябинска напомнила водителям грузового транспорта о запрете проезда по плотине.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на плотине Шершневского водохранилища могут быть размещены камеры видеофиксации.

«В Челябинске проезд крупногабаритного транспорта свыше 3,5 тонн через гидротехническое сооружение Шершневского гидроузла запрещен, за исключением общественного транспорта. По улице Худякова на участке от улицы Воровского до Гостевой установлены соответствующие дорожные знаки», – напомнили в городской администрации.

Доступный маршрут объезда для грузового транспорта: улица Блюхера – Свердловский проспект – проспект Победы – улица Чичерина – улица Братьев Кашириных – улица Гостевая.

«В целях недопущения проезда крупногабаритного транспорта и нарушений правил дорожного движения на постах ведется контроль дорожно-патрульной службой Госавтоинспекции. Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос установки системы фотофиксации нарушений при проезде через плотину», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в августе текущего года руководитель Уральского управления Ростехнадзора Андрей Таранов высказал беспокойство, что установленные ограничения движения транспорта по плотине источника питьевого водоснабжения Челябинска и близлежащих муниципалитетов. Как отметили в пресс-службе ведомства, отдельно чиновник обратил внимание «на неудовлетворительную работу администрации Челябинска, не принимающей соответствующих мер по разработке и реализации мероприятий по выявлению и пресечению нарушений установленных ограничений движения по автодороге».

Челябинск, Виктор Елисеев

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