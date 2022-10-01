1-3 октября ожидаются следующие события – Челябинск

01.10.2022, суббота
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14:00 Челябинск – Лекция «Метаморфозы Пабло Пикассо» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)
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14:00 Челябинск – Первый региональный спортивно-патриотический фестиваль «ZA МОЮ СТРАНУ» и праздничный концерт в поддержку Российской армии (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
02.10.2022, воскресенье
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10:00, 14:00 Челябинск – Премьера для самых маленьких – «Кто украл орехи?» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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11:00 Челябинск – Открытие выставки «Раскрасим Мир палитрой наших чувств»: работы художников из Москвы, Краснодара, Челябинска, Барнаула, Екатеринбурга и Иванова (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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12:30 Челябинск – Праздничный концерт вокального ансамбля «Семёновна» (Экопарк, ул. 60-летия Октября, 11, территория парка качелей)
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14:00 Челябинск – Братский молебен за Отечество и народ, а также за власти и воинство России (мемориал «Скорбящие матери»)
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14:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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15:00 Челябинск – Танцевальный марафон для челябинцев «серебряного» возраста (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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16:00 Челябинск – Второе занятие клуба театрального искусства «РЕВЮ» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны 69 / Свободы, 60)
03.10.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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