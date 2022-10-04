4 октября ожидаются следующие события – Челябинск

04.10.2022, вторник
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10:00 Челябинск – Рабочая встреча председателя Комитета мобилизационной работы Челябинской области Сергея Малышева и вице-губернатора Алексея Фартыгина с представителями компаний для разъяснений вопросов организации частичной мобилизации сотрудников (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56, шестой этаж, актовый зал)
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11:00 Челябинск – Старт акции министерства культуры Челябинской области «Культура Южного Урала – защитникам нашей страны»: сбор спальных мешков и туристических ковриков для мобилизованных южноуральцев (РИК «Единая Россия», ул. Свободы, 153)
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14:00 Челябинск – Визит министра здравоохранения Челябинской области Агаты Ткачевой в детский технопарк «Кванториум»: юные изобретатели представят устройства для реабилитации, изготовленные по просьбе врачей Челябинской областной больницы (Кванториум, ул. Орджоникидзе, 50)
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15:00 Челябинск – Торжественная церемония посадки деревьев у Детской филармонии Челябинской области, посвященная первой годовщине работы молодого культурного учреждения (ул. Солнечная, 5)
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15:00 Челябинск – Встреча с писательницей, поэтессой и автором текстов песен из Челябинска Женей Калининой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны 69 / Свободы, 60, молодежный отдел)
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