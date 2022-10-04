4 октября ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Рабочая встреча председателя Комитета мобилизационной работы Челябинской области Сергея Малышева и вице-губернатора Алексея Фартыгина с представителями компаний для разъяснений вопросов организации частичной мобилизации сотрудников (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56, шестой этаж, актовый зал)