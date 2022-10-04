МегаФон и Yota создадут единую розничную сеть до конца 2023 года

МегаФон и Yota до конца 2023 года объединят розницу.

Проект по объединению торговых сетей двух операторов завершится до конца 2023 года. Он позволит повысить эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%.

В обновленных салонах абоненты и МегаФона, и Yota смогут получить консультацию и воспользоваться услугами: подключить SIM-карту, перейти к оператору с сохранением номера, подключить цифровые продукты. Здесь также можно будет купить смартфоны, планшеты, роутеры, устройства для «умного дома», товары для путешествий и здорового образа жизни, гаджеты для детей.

Как рассказали в пресс-службе МегаФона, объединение позволит сократить на треть расходы в развитие и предоставить абонентам двух операторов максимальные возможности в области клиентского сервиса.

«Несмотря на то, что у МегаФона и Yota как операторов связи принципиально разная аудитория в части потребления мобильных услуг, ее потребности в части сервиса и покупки электроники идентичны. У МегаФона традиционно эффективная розничная сеть, мы развиваем ее с использованием аналитики big data, выстроили эффективную цепочку дистрибуции», – отметил операционный директор МегаФона Олег Телюков.

Проект включает в себя как открытие новых салонов, так и объединение существующих. До конца 2023 года все собственные салоны и работающие по франшизе заработают в новом формате. Первые три совместных кобрендинговых салона уже запущены в Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске. Все сотрудники торговых точек проходят специальное обучение, благодаря чему могут смогут проконсультировать клиентов по любому вопросу двух операторов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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