Вторые сутки НМУ: в двух районах Челябинска зафиксировали превышение опасных веществ

В минэкологии Челябинской области заявили о превышениях ПДК в воздухе областного центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неблагоприятные метеорологические условия наблюдаются в Челябинске с вечера 3 октября. Об этом сообщает Челябинский ЦГМС.

Это уже вызвало превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере города. Так, по информации министерства экологии Челябинской области, в Металлургическом районе областного центра стационарные посты территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха зафиксировали превышения разовых и среднесуточных ПДК по взвешенным частицам, в Тракторозаводском районе передвижная лаборатория ведомства отметила превышение ПДК по сероводороду.

В Челябинской области неблагоприятные условия наблюдаются с 1 октября, непосредственно в Челябинске – с вечера 3 октября. Продлятся они минимум до 20 часов среды, 5 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»