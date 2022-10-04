Вторые сутки НМУ: в двух районах Челябинска зафиксировали превышение опасных веществ

В минэкологии Челябинской области заявили о превышениях ПДК в воздухе областного центра.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», неблагоприятные метеорологические условия наблюдаются в Челябинске с вечера 3 октября. Об этом сообщает Челябинский ЦГМС.
Это уже вызвало превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере города. Так, по информации министерства экологии Челябинской области, в Металлургическом районе областного центра стационарные посты территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха зафиксировали превышения разовых и среднесуточных ПДК по взвешенным частицам, в Тракторозаводском районе передвижная лаборатория ведомства отметила превышение ПДК по сероводороду.
В Челябинской области неблагоприятные условия наблюдаются с 1 октября, непосредственно в Челябинске – с вечера 3 октября. Продлятся они минимум до 20 часов среды, 5 октября.
Челябинск, Виктор Елисеев
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