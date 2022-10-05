5 октября ожидаются следующие события – Челябинск

05.10.2022, среда
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10:00 – 13:00 Челябинск – Прием Общественной палаты Челябинской области по вопросам частичной мобилизации (ул. С. Кривой, 75А, каб. 515)
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10:00 Челябинск – Начало работы III Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная условиям труда южноуральцев (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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11:30 Челябинск – Вручение премии губернатора Челябинской области работникам образования в честь профессионального праздника с участием главы региона Алексея Текслера (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)
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12:00 Челябинск – Торжественное открытие III Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» молебном на начало благого дела с участием митрополита Челябинского и Миасского Алексия (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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13:00 Челябинск – Выступление вокального ансамбля «Акварель» в рамках III Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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13:30 Челябинск – Презентация проекта по созданию межуниверситетского кампуса в Челябинске с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)
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16:00 Челябинск – Бесплатный мастер-класс по игре на гитаре (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны 69 / Свободы, 60, Коралловый зал молодежного отдела)
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