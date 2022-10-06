6 октября ожидаются следующие события – Челябинск

06.10.2022, четверг
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10:00 Челябинск – Второй день III Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная программе «Земский работник культуры» в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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12:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей с участием заместителя главы города по социальному развитию Сергея Авдеева: вручение нагрудных знаков «Почетный ветеран города Челябинска», благодарностей за вклад в развитие города (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)
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12:00 Челябинск – Лекция-беседа священника Челябинской епархии Алексия Егорова «Собор Челябинских святых» в рамках III Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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12:30 Челябинск – Концерт коллективов Челябинского института культуры и фольклорного ансамбля «Родоване» в рамках III Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги проведения Всероссийского форума «Информационное общество: цифровое развитие регионов» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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15:00 Челябинск – Межрегиональная онлайн-конференция «Кризисный центр – важный ресурс в работе с семьей» (отель Radisson blu, ул. Труда, 179, первый этаж, зал «Премьер»)
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