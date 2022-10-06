6 октября ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей с участием заместителя главы города по социальному развитию Сергея Авдеева: вручение нагрудных знаков «Почетный ветеран города Челябинска», благодарностей за вклад в развитие города (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)