Снижение заболеваемости ковидом в Челябинской области оформилось в устойчивую тенденцию

Снижение заболеваемости коронавирусом в Челябинской области оформилось в устойчивую тенденцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пик заболеваемости текущей ковидной волны был отмечен 27 сентября, когда за сутки выявили 1 тысячу 256 вновь заболевших. После этого показатели пошли на убыль. И сегодня есть основания говорить об устойчивом снижении. За минувшие сутки выявлено 713 новых случаев, что на 40% меньше, чем неделю назад.

Однако на фоне сокращения заболеваемости выросла смертность: в августе этот показатель не превышал 2 в сутки, во второй половине сентября увеличился до 3, а с началом снижения выявляемости колеблется в пределах 4 – 6. Например, за минувшие сутки зарегистрировано 4 летальных исхода, накануне – 6.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 381 тысяча 679 заболевших. Жертвами инфекции стали 7 тысяч 956 южноуральцев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»