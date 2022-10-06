На Южном Урале устроили гонки со стрельбой

В Челябинской области ночью устроили гонки со стрельбой.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, на 27-м километре автодороги Черноречье – Чесма – Бреды сотрудники Госавтоинспекции подали водителю отечественной легковушки сигнал об остановке. Тот проехал мимо, и экипаж ДПС пустился вдогонку.

Водитель легковушки явно не горел желанием общаться с представителями ГИБДД, поэтому попытался уйти от преследователей – скорость его автомобиля достигала 130 км в час, периодически он вылетал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации.

Поскольку на требования об остановке гонщик не реагировал, сотрудники полиции приняли решение применить табельное оружие. «После предупредительного выстрела в воздух, один из инспекторов выстрелил по задним колесам движущейся автомашины и повредил их. В результате водитель был вынужден остановиться», – сообщили в МВД.

Водитель – местный житель – был пьян. При этом выяснилось, что у него не прав на управление транспортными средствами.

В отношении мужчины составили четыре протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.8, 12.25, 12.37 и 19.3 КоАП РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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