7 октября ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Пресс-конференция по поводу предстоящей доставки в Челябинск ковчега с мощами Матроны Московской и грядущих торжеств в честь святых Челябинской Земли (пресс-центр медиагруппы «Комсомольская правда – Челябинск», ул. Красная, 4, шестой этаж)