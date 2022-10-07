7 октября ожидаются следующие события – Челябинск

07.10.2022, пятница
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10:00 Челябинск – Третий день III Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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10:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня основания гражданской обороны РФ с участием главы города Натальи Котовой (Центр «Театр + Кино», ул. Пушкина, 64)
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11:00 Челябинск – Прямая линия с руководителем главного бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области Натальей Клейменовой (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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11:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит региональный штаб «МЫВМЕСТЕ», пообщается с волонтерами, которые по поручению губернатора уже начали оказывать помощь семьям мобилизованных южноуральцев (Молодежный ресурсный центр, ул. Энгельса 73/ Сони Кривой 57)
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12:00 Челябинск – Выступление военно-патриотического клубы «Высота» в рамках III Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Большие гости Няганского театра юного зрителя в Челябинске» (площадка медиахолдинга «Гранада Пресс»).
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция по поводу предстоящей доставки в Челябинск ковчега с мощами Матроны Московской и грядущих торжеств в честь святых Челябинской Земли (пресс-центр медиагруппы «Комсомольская правда – Челябинск», ул. Красная, 4, шестой этаж)
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