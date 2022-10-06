В Челябинске на расширенной дороге произошло массовое ДТП с пострадавшими

В Челябинске произошло массовое ДТП, пострадали 7 человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, около 21 часа на улице Худякова в районе плотины столкнулись пять автомобилей. На место происшествия были вызваны реанимобили. 6 человек госпитализированы с различными травмами, еще одному помощь оказали на месте.
Сейчас в ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.
Отметим, что участок дороги, на котором произошла авария, недавно расширили, но пока не нанесли никакой разметки. Судя по разбитым машинам, участники ДТП неслись с большой скоростью.
Челябинск, Павел Зварзин
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