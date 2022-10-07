Над Россией прольется «драконий дождь»

Ближайшие две ночи жители Росси смогут наблюдать увлекательное небесное шоу: звездный дождь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 7 по 12 октября на ночном небе будет хорошо виден метеорный поток Дракониды. Поток именуется по названию созвездия, на фоне которого происходит.

Иногда он превращается в настоящий звездный ливень: в 1933 и 1946 наблюдались плотность потока составляла несколько тысяч метеоров в час, в 1998 году – 700 метеоров.

На этот раз «дождь» будет небольшим. Максимальной активности звездопад достигнет в ночь с 8 на 9 октября: ожидается до 15 метеоров в час. Наблюдение осложнит практически полная луна, поэтому нужно правильно выбрать момент.

Чтобы увидеть звездопад, смотреть надо на северо-запад, выше и чуть левее Большой Медведицы – там находится созвездие Дракона. Лучше всего начать наблюдение с 21:00 по московскому времени.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»