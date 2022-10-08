8-10 октября ожидаются следующие события – Челябинск

08.10.2022, суббота
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09:00 Челябинск – Конкурс профессионального мастерства водителей скорой медицинской помощи (автодром «Перспектива», пр. Ленина, 2/1)
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10:00 Челябинск – Четвёртый день III Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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10:00 Челябинск – Церемония открытия Всероссийского конкурса ВОС «Танцевальный фейерверк» (зал ресторана отеля «Маркштадт», ул. К. Маркса, 131)
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10:30 Челябинск – Спортивный праздник, посвященный Дню героев Танкограда (муниципальная лыжная база, ул. Лесопарковая, 2А)
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13:00 Челябинск – Семейный экофестиваль «ЭкоЧе»: прием вторсырья в обмен на билеты в Музей исторического наследия ЮУЖД (площадка перед Музеем исторического наследия ЮУЖД, ул. Железнодорожная, 11)
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14:00 Челябинск – Занятие по обучению первой помощи, организованное специалистами Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска (GoGreenCenter, ул. Братьев Кашириных, 55, второй этаж, вход со стороны ул. Кирова)
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16:00 Челябинск – Выступление православного театра «Белая птица» в рамках III Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
09.10.2022, воскресенье
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10:00 Челябинск – Пятый день III Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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11:00 Челябинск – Праздничное мероприятие «Мой лучший друг», посвящённое Всемирному дню животных (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, площадка для выгула собак «Каштанка»)
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12:00 Челябинск – Гала-концерт Всероссийского конкурса ВОС «Танцевальный фейерверк» (областной реабилитационный культурно-спортивный центр ВОС, ул. Энгельса, 39)
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12:00 Челябинск – Открытие сезона Нового Художественного театра: спектакль «Жила-была Сыроежка» (пр. Ленина, 19)
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16:00 Челябинск – Концерт казачьего ансамбля «Чуриловский курень» в рамках III Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
10.10.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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