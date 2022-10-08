В Челябинской области остается высокой смертность от ковида

В Челябинской области на фоне снижения заболеваемости коронавирусом остается высокой смертность от инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в регионе выявлено 627 вновь заболевших, умерли 5 человек. Накануне зарегистрировано 667 новых случаев, умерли 6.
Всего с начала пандемии в Челябинской области зафиксировано почти 383 тысячи инфицированных. Непосредственно от ковида умерли 7 тысяч 967 человек.
Челябинск, Павел Зварзин
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