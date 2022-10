Получены новые данные в пользу жизни на одном из спутников Сатурна

Ученые получили новые данные в пользу гипотезы о возможности жизни на одном из спутников Сатурна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об Энцеладе – шестом по размеру и четырнадцатому по удаленности от Сатурна среди 82 его спутников. В 2011 году было заявлено, что в Солнечной системе только на Энцеладе обнаружены «жидкая вода, углерод, азот в форме аммиака и источник энергии». В 2018 году ученые обнаружили сложные органические макромолекулы в образцах из струйного шлейфа небесного тела. И предположили, что на спутнике могут существовать подходящие для возникновения жизни условия.

Энцелад покрыт толстым ледяным панцирем. И в подледном океане выявлено большое содержание растворенного фосфора, что может способствовать возникновению и размножению возможных микроорганизмов. Исследование проводила международная группа ученых на базе Китайского научно-технического университета. Отчет опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Исследовали создали модель взаимодействия горных пород и вод подледного океана Энцелада.

«Было обнаружено, что океанская вода на спутнике сильно щелочная и не содержит кислород. По составу она немного напоминает газированную воду, которую люди пьют на Земле», – цитирует руководителя исследований Хао Цзихуа агентство Синьхуа. Ученый отметил: для того, чтобы фосфор из горных пород Энцелада растворился в такой «газированной» океанской воде, потребовалось бы более 100 тысяч лет. Однако исследователи уверены, что океану Энцелада более 100 млн лет, и вода в океане уже богата фосфором. И это еще одно подтверждение, что на спутнике может существовать жизнь.

