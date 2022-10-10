В Челябинской области отремонтированная дорога не продержалась и месяц

В Челябинской области отремонтированная дорога продержалась менее месяца – через пару недель после завершения работ на ней появились глубокие ямы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографии «свежего ремонта» появились в соцсетях в паблике «Текслер, помоги!».

«Поворот с трассы Магнитогорск – Челябинск. Участок дороги в сторону поселка Солодянка Агаповского района. Автомобильная дорога, на которой менее трёх недель назад делали ямочный ремонт. Это отмывание денег? Вы когда-нибудь наведете порядок? Сколько можно издеваться над жителями области?» – возмущаются местные жители.

«Объезжать эти вулканы приходится на скорости менее 5 км/ч». «До «ямочного ремонта» дорога лучше была! А сейчас ужас, там скоро совсем негде будет проезжать!» «Вчера ехали от родителей по этой дороге, ехали аккуратно на этом участке, но прокола колеса не избежали», – рассказывают южноуральцы.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области комментировать качество ремонта не стали – просто пообещали начать срочно начать ремонт и устранить пучины.

Челябинск, Павел Зварзин

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