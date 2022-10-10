Жители России определили, сколько должен получать школьный учитель

Жители России считают зарплату школьных учителей недостаточной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, какова, по мнению жителей России, должна быть зарплата школьного учителя. Опрос проводился по всем регионам, и, естественно, зарплатные ожидания существенно различаются.

Топ учительских зарплат выглядит следующим образом:

Москва 119,5 тыс рублей

Санкт-Петербург 95 тыс рублей

Красноярск 91 тыс рублей

Ростов-на-Дону 70 тыс рублей

Екатеринбург 69 тыс рублей

Уфа 69 тыс рублей

Новосибирск 67 тыс рублей

Нижний Новгород 66 тыс рублей

Краснодар 63,5 тыс рублей

Самара 62 тыс рублей

Обсуждая итоги исследования в соцсетях, жители России отмечают: «Такая зарплата встречается, но это скорее исключение, чем правило». «В Москве профессор зарабатывает в два раза меньше учителя».

«Ожидание и реальность: работаю в вузе. Оклад без дополнительных всяких штук – 11 тыс 900 рублей. Всё остальное добирается за счёт дорожной карты. Как итог: 7 предметов, 3 – 4 пары в день с понедельника по пятницу, плюс в октябре заочка по субботам (тоже по 3 – 4 пары).

И худо-бедно стремимся к 30 – 40 тысячам в месяц. Чтобы как-то выжить, взяла себе почасовку (36 часов) в другом вузе», – рассказал преподаватель вуза из Подмосковья.

Реальные зарплаты педагогов, действительно, гораздо ниже выше перечисленных желаемых сумм.

Например, согласно, официальной статистике средняя заработная плата учителя в Свердловской области составляет 56 тыс рублей, в Челябинской – 44,5 тыс рублей, в Курганской – почти 37 тыс рублей в месяц.

«Не знаю ни одного учителя с зарплатой в 35 тысяч, может, только у начальства?» – комментируют эти данные уральцы.

И действительно: большинство ваканский для школьных учителей, например, в Челябинске предусматривают зарплату в пределах 20 – 30 тысяч рублей.

Челябинск, Софья Артемьева

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