11 октября ожидаются следующие события – Челябинск

11.10.2022, вторник
-
09:40 Челябинск – Всероссийский экономический диктант (ул. Работниц, 58)
-
10:00 Челябинск – III Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
-
11:00 Челябинск – Погрузка необходимой амуниции и отправка ее в танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области (РИК «Единой России», ул. Свободы, 153)
-
11:00 Челябинск – Открытая репетиция народного артиста РФ, саксофониста Игоря Бутмана для юных музыкантов эстрадно-джазового оркестра Детской филармонии (10:40 – пресс-подход к Игорю Бутману) (детская филармония Южного Урала, ул. Солнечная, 5)
-
11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Платформа обратной связи: возможности и перспективы» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
-
11:00 Челябинск – Премьерный показ короткометражных фильмов челябинских режиссеров с тифлокомментариями в рамках проекта «Незримое кино», поддержанного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)
-
18:00 Челябинск – Закрытие сезона пешеходных прогулок в рамках проекта «Прогулки по Челябинску»: «По Садовой-Болотной» – истории улицы Красной (встреча возле водонапорной башни между зданиями Воровского, 11 и Воровского, 13)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube