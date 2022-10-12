российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 октября 2022, 04:14 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

12 октября ожидаются следующие события – Челябинск

12.10.2022, среда

  • 12:00 Челябинск – Прямая линия по вопросам мобилизации с директором юридической компании «Форлекс» Николаем Поповым (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)

  • 13:00 Челябинск – Круглый стол на тему «Что такое посттравматический синдром и почему он актуален в наше время» (Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн, ул. Медгородок, 8)

  • 15:00 Челябинск – Пресс-конференция «Победы южноуральцев на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 18:30 Челябинск – Лекция научного сотрудника Центра историко-культурных исследований «Астра» Екатерины Яковлевой «Археология для непосвящённых». Вход по регистрации (Дом Покровского, ул. Труда, 89)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Анонсы, Урал, Россия,