12 октября ожидаются следующие события – Челябинск

12.10.2022, среда
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12:00 Челябинск – Прямая линия по вопросам мобилизации с директором юридической компании «Форлекс» Николаем Поповым (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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13:00 Челябинск – Круглый стол на тему «Что такое посттравматический синдром и почему он актуален в наше время» (Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн, ул. Медгородок, 8)
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15:00 Челябинск – Пресс-конференция «Победы южноуральцев на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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18:30 Челябинск – Лекция научного сотрудника Центра историко-культурных исследований «Астра» Екатерины Яковлевой «Археология для непосвящённых». Вход по регистрации (Дом Покровского, ул. Труда, 89)
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