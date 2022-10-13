13 октября ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Люди фронту» с организаторами волонтёрских движений в поддержку мобилизованных, а также акций по сбору и доставке гуманитарной помощи к линии боевых действий (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, оф. 611)