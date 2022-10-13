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Четверг, 13 октября 2022, 06:23 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

13 октября ожидаются следующие события – Челябинск

13.10.2022, четверг

  • 09:00 Челябинск – Презентация журнала BLUR. Вход свободный (Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)

  • 10:00 Челябинск – День президентской платформы «Россия – страна возможностей» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус)

  • 10:45 Челябинск – Рабочий выезд по объектам дорожного строительства, озеленения и благоустройства главы Челябинска Натальи Котовой (отъезд от здания мэрии, пл. Революции, 2)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Люди фронту» с организаторами волонтёрских движений в поддержку мобилизованных, а также акций по сбору и доставке гуманитарной помощи к линии боевых действий (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, оф. 611)

  • 14:00 Челябинск – Всероссийский проект «Урок цифры»: «Искусственный интеллект в стартапах» (школа №116, ул. Конструктора Духова, 80)

  • 16:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая VIII международному фестивалю кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 18:00 Челябинск – Открытие Всероссийского музыкального фестиваля «Звездный десант» (детская школа искусств №8 им. Ю.Г. Суткового, ул. Молодогвардейцев, 12А)

  • 19:00 Челябинск – Открытие выставки Елены Масловой «Medu-ěd». Вход свободный (ART-GALLERY LARISA DEPERSHMIDT, ул. Лесопарковая, 7Г)

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