Выявляемость коронавируса в Челябинской области опустилась ниже 500 случаев в сутки: накануне зарегистрировано 473 новых случая.
Смертность остается высокой: по данным регионального минздрава 10 октября от ковида умерли 6 человек, 11 – 5, 12 октября – еще 6.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 385 тысяч 676 инфицированных. Непосредственно от инфекции умерли 7 тысяч 991 человек.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube