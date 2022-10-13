Выявляемость коронавируса в Челябинской области опустилась ниже 500 случаев в сутки

Выявляемость коронавируса в Челябинской области опустилась ниже 500 случаев в сутки: накануне зарегистрировано 473 новых случая.

Смертность остается высокой: по данным регионального минздрава 10 октября от ковида умерли 6 человек, 11 – 5, 12 октября – еще 6.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 385 тысяч 676 инфицированных. Непосредственно от инфекции умерли 7 тысяч 991 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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