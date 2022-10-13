Пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли – эту информацию подтвердили в правительстве региона со ссылкой на военкомат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все пятеро были призваны Коркинском военным комиссариатом.

Областные власти обещают семьям погибших оказать «всю необходимую помощь», а также в выплатить «в дополнение к федеральным выплатам по 1 млн рублей».

Челябинск, Павел Зварзин

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