Пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли – эту информацию подтвердили в правительстве региона со ссылкой на военкомат.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», все пятеро были призваны Коркинском военным комиссариатом.
Областные власти обещают семьям погибших оказать «всю необходимую помощь», а также в выплатить «в дополнение к федеральным выплатам по 1 млн рублей».
Челябинск, Павел Зварзин
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