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Четверг, 13 октября 2022, 17:31 мск

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Число россиян, предпочитающих хранить деньги наличными, выросло

Треть россиян предпочитает хранить деньги наличными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в 2020 году наличку для сбережений предпочитали 25% жителей России, то в июне текущего года – уже 31%, а в августе 33%. При этом, число предпочитающих депозиты за минувшее лето сократилось с 39% до 32%.

«Растущая неуверенность в завтрашнем дне и снижение доверия к банкам побуждает россиян держать сбережения при себе», – отмечает telegram-канал «ЭкспрессМедиа».

Москва, Игорь Юров

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