В Удмуртии задержали южноуральца, причастного к хищению денег у пенсионеров

В Удмуртии задержали 19-летнего ранее судимого жителя Челябинской области, причастного к хищению денег у пенсионеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, мошенники звонили пожилым людям и сообщали, что по вине их родственников в ДТП пострадали другие люди. Для освобождения близких от мнимой уголовной ответственности они просили передать денежные средства курьеру. В этой роли и выступал ранее судимый челябинец – он приезжал по указанным адресам, забирал наличные и переводил их сообщникам, часть денег оставлял себе.

Полицейскими установили причастность парня к 7 эпизодам. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1,5 млн рублей. «По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем подведении», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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