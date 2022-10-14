14 октября ожидаются следующие события – Челябинск

14.10.2022, пятница
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08:30 Челябинск – «День донора» в ЧелГУ (при сдаче крови необходим паспор) (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, второй этаж, холл)
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10:00 Челябинск – День открытых дверей для студентов IT-направлений вузов Челябинска в Челябинском региональном центре навигационно-информационных технологий (БЦ «Ньютон», ул. Труда, 78, шестой этаж)
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10:00 Челябинск – Визит сенатора РФ Маргариты Павловой в Научно-исследовательский институт по измерительной технике – радиотехнических комплексов имени А.М. Брейгина (ул. Дарвина, 14)
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12:00 Челябинск – Торжественная высадка памятной аллеи из плодовых деревьев «Яблоня сибирская» в связи с проведенными референдумами по вхождению Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, «Молодежная аллея», ориентир – центральный вход за памятником героям Великой Отечественной войны)
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13:00 Челябинск – Торжественное открытие Недели белой трости «Просто жить» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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14:00 Челябинск – Отправка гуманитарной помощи военнослужащим, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (ул. Горького, 10, каб. 1)
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17:00 Челябинск – «Разговоры на кухне»: открытая лекция старшего научного сотрудника Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Гаяза Самигулова «Братья-соперники: города Челябинской области в исторической ретроспективе» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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17:00 Челябинск – Открытие фотовыставки работ победителей конкурса «Моя Планета. Чудеса России» с участием вице-губернатора Вадима Евдокимова, редактора телеканала «Моя Планета» Николая Табашникова и учредителя Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирины Текслер (Кировка, площадка у памятника «Добровольцам-танкистам»)
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18:00 Челябинск – Открытая лекция российского учёного и общественного деятеля, историка и культуролога Сергея Житенёва «Культурное наследие России» (Челябинское епархиальное управление, ул. Кыштымская, 34, актовый зал)
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18:00 Челябинск – Вторая лекция о Брейгеле: «Мир детских игр – кривое зеркало взрослого мира» (Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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18:30 Челябинск – Концерт стипендиатов фонда «Новые имена» с детско-юношеским симфоническим оркестром Детской филармонии Челябинской области «Окрылённые музыкой (Детская филармония Южного Урала, ул. Солнечная, 5)
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