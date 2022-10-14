14 октября ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Торжественная высадка памятной аллеи из плодовых деревьев «Яблоня сибирская» в связи с проведенными референдумами по вхождению Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, «Молодежная аллея», ориентир – центральный вход за памятником героям Великой Отечественной войны)