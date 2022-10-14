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Пятница, 14 октября 2022, 07:52 мск

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Число заболевших ковидом в Челябинской области превысило 386 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 458 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 4 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 386 тысяч 134 инфицированных. Непосредственно от ковида умерли 7 тысяч 995 человек.

Челябинск, Софья Артемьева

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