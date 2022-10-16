«Трактор» берёт верх над «Ак Барсом»

Челябинский «Трактор» дома обыграл казанский «Ак Барс».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч начался достаточно активно, атаковать пытались обе команды, но долгое время на табло сияли нули.

Лишь на 16-й минуте первого тайма челябинцы убежали в контратаку, и Антон Бурдасов с острого угла бросил по воротам казанцев, шайба от щитка голкипера гостей угодила в ворота – 1:0, «черно-белые» открывают счет.

На 19-й минуте встречи хозяева реализовали большинство: Теэму Пулккинен зарядил по воротам «Ак Барса», голкипер казанцев отбил шайбу, но та угодила аккурат на клюшку финского форварда челябинцев – 2:0, и с этим счётом команды уходят на перерыв.

Во втором периоде разгром гостей продолжился. На 33-й минуте матча Сергей Телегин вновь реализовал большинство – 3:0. А две минуте спустя Теэму Пулккинен ворвался в зону гостей, отправил шайбу вперёд, и Кирилл Капустин в падении переправил её в ворота «Ак Барса» – 4:0.

В конце второго периода казанцы смогли несколько обострить борьбу – на 37-й минуте челябинцы остались в меньшинстве, и Станислав Галиев буквально вколотил шайбу в ворота хозяев – 4:1. На второй перерыв клубы уходят, сохраняя интригу.

В середине третьего игрового отрезка гости эту интригу усиливают: Никита Дыняк первым успевает к отскоку от борта и с близкого расстояния расстреливает ворота «черно-белых» – 4:2.

За пять минут всё решила связка Бывальцев – Бурдасов. Челябинцы вновь убежали в контратаку, и Алексей отдал пас Антону. Результат – 5:2 в пользу челябинце

Челябинск, Виктор Елисеев

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