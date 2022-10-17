На Южном Урале обнаружили утопленный автомобиль

В реке Ай обнаружили затопленный автомобиль.
Как сообщили РИА «Новый День» в областной поисково-спасательной службе, ЧП произошло в села Веселовка в окрестностях Златоуста: прохожие увидели в реке крышу автомобиля и вызвали полицейских. Те обратились к спасателям.
Погибших в машине не обнаружено. Правоохранительные органы выясняют, каким образом автомобиль попал в реку.
Челябинск, Павел Зварзин
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