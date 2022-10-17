В России взлетел спрос на препараты для повышения потенции и противозачаточные

В России взлетели продажи препаратов для повышения потенции, вырос спрос и на противозачаточные средства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в третьем квартале 2022 года куплено 2,7 млн упаковок таблеток для улучшения эректильной функции (рост 88% за год) на 2,1 млрд руб. По данным Центра развития перспективных технологий, эта сумма больше на 75% аналогичных прошлогодних трат и на 19% – потраченных во втором квартале.

Противозачаточных средств купили 4 млн упаковок. Это на 11% больше, чем в третьем квартале 2021 года и на 17% больше, чем во втором квартале года текущего.

Лидерами по продажам средств для повышения потенции стали Краснодарский край (622 упаковки на 10 тысяч взрослых мужчин), Санкт-Петербург (591 упаковка), Московская область (587 пачек), уточняет ТАСС.

Отмечается, при текущем уровне спроса запаса противозачаточных хватит на полгода, а лекарств от импотенции – более чем на год.

Москва, Игорь Юров

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