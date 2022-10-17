В Челябинске будут подсматривать за любителями рисовать на стенах

В центре Челябинска камерами видеонаблюдения оборудуют подземные пешеходные переходы. Об этом заявили в администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение объяснили тем, что в переходы постоянно разрисовывают и обклеивают стены несанкционированными объявлениями.

Кроме того, комитету дорожного хозяйства поручено объехать все мосты, путепроводы, остальные пешеходные переходы, чтобы и там убрать самовльные надписи и рисунки.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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