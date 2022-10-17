В Челябинске сошел с рельсов очередной трамвай

В Челябинске очередной трамвай сошел с рельсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло на пересечении проспекта Победы и улицы Косарева. Трамвай состоял из двух вагонов и не успел проехать перекресток. В итоге полоса движения автомобилей по улице Косарева из центра в сторону ЧМЗ оказалась полностью заблокирована.

Челябинск, Павел Зварзин

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