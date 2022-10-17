В Челябинске вынесли приговор наркодилерам, организовавшим подпольную лабораторию

В Челябинске вынесли приговор группе наркодилеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной прокуратуре, двое южноуральцев в Троицком районе изготовили около 10 кг мефедрона, часть из которого разместили в тайнике и сообщили его координаты двум жителям Санкт-Петербурга. «Гости» были задержаны на месте закладками сотрудниками правоохранительных органов.

При обыске в лаборатории обнаружили и изъяли еще около 36 кг наркотиков. Часть этого «товара» тоже собирались отправить в Санкт-Петербург.

Суд приговорил наркодилеров к лишению свободы на срок от 7 лет до 21 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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