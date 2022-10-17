В Челябинской области сократилась численность трудоспособного населения

Численность населения трудоспособного возраста в Челябинской области с 2010 года сократилась на 7%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно Всероссийской переписи населения 2020 года, Общая численность населения трудоспособного возраста в Челябинской области составила 1,96 млн человек. Это на 145 тысяч меньше, чем 12 лет назад. К трудоспособным относится 57,4% от общего числа южноуральцев.

Более 26% – это пенсионеры. За 10 лет их количество выросло на 10,5% – до 897 тысяч человек.

Детей младше 16 лет в Челябинской области насчитали 565 тысяч. На их долю приходится 16,5% населения региона. С 2010 по 2020 год эта категория южноуральцев сократилась на 1%, отмечает «Коммерсант».

Средний возраст жителя Челябинской области составляет около 42 лет. Высшее образование имеет каждый пятый южноуралец.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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