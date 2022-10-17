Жители России начали скупать чемоданы и туристические рюкзаки

Жители России стали покупать гораздо больше чемоданов и рюкзаков. В сентябре – октябре спрос на товары данной категории, согласно исследованию сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, вырос в 2 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализ проводился по данным онлайн-продаж с 21 сентября по 11 октября 2022 года по сравнению с 31 августа – 20 сентября 2022 года.

Выяснилось, что спрос на тактические и туристические рюкзаки, дорожные сумки и вместительные чемоданы увеличился на 102%. При этом в рамках одной транзакции люди стали покупать больше единиц товара.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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