«Металлург» одержал уверенную победу в схватке с «Авангардом»

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Авангардом». Перед началом игры первый занимал второе место в турнирной таблице Восточной Конференции, «Авангард» – девятое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период остался за хозяевами – 4:2. Второй завершился со счетом 7:4 в пользу магнитогорцев.

У «Металлурга» голы забили: в первом периоде – Николай Голдобин, Андрей Чибисов, Денис Зернов, оформивший дубль на 16-й и 18-й минутах и Павел Акользин; во втором – Никита Коростелев и Филипп Майе.

В «Авангарде» шайбы забросили Дмитрий Шевченко, Владимир Ткачев, Алекс Бродхерст и Корбан Найт.

В итоге встреча завершилась победой «Металлурга».

Магнитогорск, Павел Зварзин

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