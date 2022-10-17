Самые крутые слухи недели: зачем Володька сбрил усы?

Витязь в сияющих доспехах…

Говорят, что один из номинантов на должность челябинского губернатора в, образно говоря, проекте «Южный Урал после Текслера…» стал безусловным фаворитом.

Олег Голиков, доброволец СВО, который 21 октября отметит 54-й день рождения.

Депутат ГД, отказавшийся от брони, экс-манекенщик, экс-строитель, экс- коммунальщик, экс-руководитель сельхозпредприятия «Кулуево», экс-менеджер снежинского ВНИИТФ, экс-парламентарий ЧО. Крестник (в политической семантике) Олега Колесникова (якобы, по задумке последнего, в мэрской кампании 2004-го года Голиков стал спойлером действующего главы Челябинска Тарасова, отчаянно пытавшегося победить госдепа Юревича) – не менее многослойной, мягко говоря, фигуры на политической и деловой сцене Челябинска.

После возвращения «оттуда» Голиков должен идеально вписаться в один из мейнстримов президентской администрации – заменить на территориях, согласно историческому моменту, непопулярных руководителей с «харизмой бухгалтера» мужественными храбрецами. Инсайдеры утверждают, что такие, как Олег Голиков, просто созданы для этой схемы.

Главное – касса и … имидж

Впрочем, часть экспертов не советует отправлять команду Текслера в утиль раньше окончания его второго губернаторского срока. Правда, и они говорят о том, что Текслер свою миссию проваливает. Регион опять стагнирует на фоне соседей – Башкортостана и Свердловской губернии. Популярность главы региона падает, в том числе и потому, что ментально не вытягивает ситуацию с частичной мобилизацией. Ветераны местного истеблишмента уже не раз вздохнули: эх, Петра бы Сумина на такие дела…

Но, главное, конечно, касса.

Ни крупные корпорации, присутствующие в регионе, ни местный разнокалиберный бизнес не хочет вкладываться в Текслера и К. Ну, не получилось у норильских и мурманских выстроить отношения с элитами на Южном Урале. Бывает.

Ситуацию усугубляет и то, что имея доступ к местным медиаресурсам, текслеровцы пользуются любой возможностью вбросить инфо, дискредитирующую своих, якобы, оппонентов или просто популярных публичных персон, параллельно закрывая им доступ к южноуральским СМИ.

Под удар уже попали и госдепы – Гартунг, Бурматов, Вяткин. И бизнесмены – Аристов, Студенников, Мительман-мл. и др. Вообще все вокруг виноваты, что «крокодил не ловится, не растет кокос».

Однако намеки на финансирование различных проектов и интриги против оппонентов не помогают решить вопрос с пополнением региональной казны.

Крупный бизнес не трогает даже столица – учитывая уйму судов с ЕС, что ведут мощные игроки, стараясь остаться в глобальной экономике.

Политики имеют покровителей не хуже «Алешеньких», поэтому плетут свои интриги против «северных». К тому же они страшно обижены: госдеп Бурматов, которому постепенно закрывают доступ в любое издание, не намерен терпеть подобную «несвободу слова» и готовит соответствующие обращения правоохранителям.

Отреагирует он и на уколы от команды с Цвиллинга-22, что его «не только не пригласили на молодежный экофорум в ЧО, но и отстранили от участия в федеральной экологической неделе». Как говорят, ответом станет расследование профильного думского комитета о причинах снижения темпов реализации экологических программ на Южном Урале.

Госдеп Гартунг, конечно, тоже сильно раздосадован ядовитым вбросом в ряд СМИ, что, дескать, он уклонился от голосования в ГД по вопросу присоединения новых территорий. Вот, мол, Владимир Павлов заболел ковидом и поэтому не явился на заседание ГД, а Гартунг пытается избежать новый санкций. При том, что и в ГД, и в регионе все были поставлены в известность, что ВК болен, и серьезно занемог задолго до указанного заседания и прочих мероприятий по поводу.

Но и этот аспект – не самая важная причина потенциальной отставки АЛТ.

Одна из главных – с учетом кпд действующей команды губернатора на разных фронтах и текущей внутрироссийской ситуации, федералы больше не планируют выделять средства на поддержку «электоральных штанишек» АЛТ.

В этой связи, смена властной парадигмы в регионе вроде бы неизбежна.

Но дело в том, что АЛТ, по утверждению злопыхателей, никак не может пройти согласование хоть на какой-нибудь московский стул. В министерствах и госкомпаниях нет мест, а при согласовании его кандидатуры на публичную вакансию, камнем преткновения оказывается его вторая половинка – не нравится москвичам ее подход к роли первой леди. Категорически. По этой причине, если верить инсайдерам, по осени АЛТ не получил аж две столичные (точнее, околостоличные) вакансии.

С мечом на колеснице в сторону границы

Кстати, о первой леди. Говорят, еще в последних числах сентября исчез с культурно-реконструкторских «радаров» региона её относительно юный – в возрасте Христа – протеже Иван Семьян. С которым Ирина Николаевна буквально не расставалась со времен съемок фильма о колеснице времени – и на премьере кино они дуэтом вещали о популяризации местной истории и любви к родному краю, и во всех масс-медиа – на пару…

Сначала, вроде бы Иван Андреевич заболел коронавирусом. Но потом – в мгновение ока уволился из ЮУрГУ и исчез из Че в неизвестном направлении. В регистрационной базе вуза его уже давно нет. В универе осталась одна Семьян-мать которая, осваивая федеральный грант по глубокому изучению такого уникального явления как южноуральская литература, тоже не распространяется, куда делся бородатый именитый сын – спец по военной истории бронзового века, что лет десять размахивал мечом, а затем управлял военной колесницей – правда, на реконструированных баталиях да на экране.

В универе «исчезновение» столь медийной персоны предпочитают не обсуждать. И даже держать это в тайне, несмотря на то, что академические часы испарившейся «звезды» уже ведут другие преподаватели.

Тайна настолько глубока, что менеджмент местной ГТРК (стократно усиливший бдительность за «неблагонадежными» сотрудниками после бегства в Штаты экс-телеэтуаль Холмса) невольно, но в очередной раз проявил кадровую близорукость: выдал в эфир (в программе «Молодежный проспект», что выходила на федеральном канале утром то ли 12-го, то ли 13- го октября) лестный и чуть ли не единственный со стороны ППС ЮУрГУ комментарий Ивана Семьяна касательно фильма, снятого силами универа по книжке об истории Южного Урала, написанной опять же юургушными спецами. Семьян в сюжете фигурирует в качестве представителя ЮУрГУ, хотя на момент выхода программы он уже больше недели как пребывал в совершенно ином статусе.

Странно, конечно, что об этом не было известно руководителю ГТРК «Южный Урал» – ибо она-то до сих пор является преподавателем в том же гуманитарном институте ЮУрГУ, к которому принадлежал реконструтор-патриот.

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Куда же подевался Семьян? Версии разнятся.

По одной, реконструктор оправился по уже известному маршруту многих своих сверстников – в Казахстан. Тем, более, что Иван Андреевич и его родители приехали в Челябинск в конце прошлого века из Алма-Аты, где, скорее всего, у них остались связи.

По другой – Иван Семьян уже добрался до папы – бывшего предпринимателя из Металлургического района Че, давно уехавшего с новой семьей в Испанию.

По третьей, реконструктор отправился не к испанскому папе, а к греческим коллегам – тоже реконструкторам.

Попутно, говорят, сбрил бороду.

Некоторые, впрочем, утверждают, что Семьян в России, но где – загадка.

К слову, не только протеже Ирины Николаевны Текслер проявил себя подобным образом. Исчез из публичного поля и Алекс Лебедев, пропагандистский ставленник Ирины Альфредовны Гехт – юрист, экс-ведущий авторской программы на челябинском ОТВ. Если верить слухам, то махнул в одну из стран Востока, а следующий пункт его пребывания – славный ганзейский город Гамбург…

Двойная оптика

Говорят, что и эта история послужила дополнительным толчком к тому, чтобы ректор ЮУрГУ Александр Вагнер ускорил формирование управляющей команды, заменяя новыми кадрами (пока из университета) самые одиозные и преданные бывшему ректору фигуры. Хотя вроде бы полагал это сделать не ранее следующего учебного года, ибо надеялся привлечь в вуз варягов – ученых и администраторов из Сибири и Дальнего Востока. Но ситуация потребовала ускорения и уже сделала максимально не доверительными отношения ректора и президента вуза.

Кроме того, новому руководителю пока сложно с идеологической частью работы: говорят, он был реально поставлен в тупик инфо от соответствующих служб, согласно которой у трети сотрудников университета гуманитарного профиля дети – студенческого и чуть постстуденческого возраста – в предыдущем семестре и ранее в спешном порядке уехали на разные позиции – от волонтерских до гостевых в «недружественные» страны ЕС.

Овёс нынче дорог…

Говорят, после незначительной паузы, вызванной шоком от задержания собственника, подчиненные бизнесмена Петра Конорева возобновили сбор арендных платежей с принадлежащих последнему площадей на двух этажах офисного центра «Бизнес-Урал» в самом центре Че.

Сплетники утверждают, что фигурант уголовного дела пришел в себя и уже договаривается о «штрафных санкциях», которые позволят ему остаться на свободе. Болтают, цена свободы высока – экс-чиновник и бизнесмен лишится большей части активов.

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