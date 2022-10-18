Фармацевтический рынок России в 2023 году может оказаться под угрозой

95% российского рынка лекарств в 2023 году может оказаться под угрозой из-за зависимости от импорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока ситуация не выглядит пессимистичной: по мнению аналитиков, по итогам текущего года прогнозируется рост фармрынка России на 20% – до 2,8 -2,9 трлн рублей.

Сейчас в этом сегменте работают 550 российских и 570 иностранных фармацевтических компаний. Несмотря на отсутствие явных ограничений, 10 компаний-производителей из Европы и Америки уже столкнулись со сложностями из-за разрыва логистических цепочек и политической ситуации в мире, отмечают в консалтинговой компании «Яков и партнеры».

Большая часть иностранных компаний прекратила инвестиции в свои российские проекты, маркетинг и продвижение, а это может привести к полному выводу их препаратов с российского рынка, считают эксперты. И уточняют: сейчас на долю российских производителей приходится всего около 36% реализуемых в России медикаментов.

«Около 300 инновационных лекарств могут оказаться недоступны для российских пациентов», – пишет РБК со ссылкой на аналитическое агентство RNC Pharma. Даже если будут разработаны отечественные аналоги, вывод на рынок таких препаратов занимает от 5 до 10 лет.

Минувшим летом в Министерстве образования и науки РФ подсчитали, что для развития полной независимости от импортных субстанций и полупродуктов фармацевтической отрасли до 2030 года необходимо около 200 млрд рублей.

Москва, Игорь Юров

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