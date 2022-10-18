Число умерших от ковида в Челябинской области превысило 8 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлен 341 новый случай коронавируса. Это на 36% меньше, чем неделю назад.
Смертность от инфекции остается высокой. Региональный минздрав сообщает, что 17 октября было зафиксировано 5 летальных исходов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 387 тысяч 718 инфицированных. Непосредственно от ковида умерли 8 тысяч 16.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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