На Южном Урале зарегистрирован очередной случай бешенства

В Челябинской области зарегистрирован еще один случай бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, недалеко от поселка Буранный в Агаповском районе обнаружена бешеная дикая лиса. Это первый случай бешенства в октябре и 55-й с начала 2022 года, уточнили в ведомстве.

Напомним, в сентябре 2022 года от бешенства на территории Челябинской области пали трое животных: два щенка в возрасте полугода в Челябинске и трехлетний кот в селе Уйское. Все животные были домашними.

Все населенные пункты, где выявлены больные и погибшие животные, объявлены неблагополучными. По распоряжению Правительства Челябинской области в них установлен карантин и в настоящее время проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

«Челябинская область по-прежнему остается в числе тех регионов России, где регистрируется больше всего случаев этой смертельной инфекции, одинаково опасной и животным, и людям», – отмечают в Россельхознадзоре.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»