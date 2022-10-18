В Челябинске рецидивист напал на пенсионера из-за еды

В Челябинске здоровый рецидивист напал на 85-летнего пенсионера из-за еды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Каслинской в Калининском районе. Пожилой мужчина возвращался из магазина и остановился у подъезда покормить кошек. В это время к нему подошел мужчина и попытался забрать сумку с продуктами. Пенсионер оказался крепким орешком – сумку он отдавать категорически отказался, вырвать ее из рук пенсионера сразу не получилось. Тогда нападавший просто столкнул его с лестницы и только так сумел завладеть заветной добычей.

Пострадавший обратился в полицию, грабителя задержали. Это оказался 50-летней, неоднократно судимый челябинец. Он завил, что отобранные у пенсионера продукты съел, а сумку выкинул, сообщили в УМВД по Челябинску.

Возбуждено уголовное по факту грабежа.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»