Первоочередная проблема: в центре Челябинска решили заменить столбы

Администрация Челябинска решили заменить фонарные столбы на Кировке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на главной пешеходной улице города начали разбирать плитку вокруг опор освещения. В мэрии пояснили, что будут демонтированы более 80 столбов – их планируется установить в другом месте (если они в хорошем состоянии). А на Кировке установят новые.

Обсуждая ситуацию в соцсетях, южноуральцы возмущаются: «На Кировке изначально было все гармонично! И фонарные столбы, и скамейки, и урны! Это проект московских архитекторов – все сделано со вкусом... Но вы наставили новые урны, скамейки, нелепые огромные вазоны, в которых растения гибнут, сейчас за столбы взялись!»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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