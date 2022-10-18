Торговая сеть заплатит крупный штраф за переоцененный имбирь

Торговая сеть «Монетка» должна заплатить в федеральный бюджет штраф за переоцененный имбирь. Точнее – за недобросовестное поведение кампании во время пандемии и ажиотажного спроса на продукт.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФАС по Челябинской области, торговая сеть установила фиктивную скидку на имбирь в размере 79% и 59% с перечеркнутым ценником 999 рублей.

По такой цене «Монетка» продавала буквально несколько дней. В это время в других магазинах стоимость данного продукта была гораздо ниже.

«Потребители были введены в заблуждение о предыдущей цене товара и предоставлении значительной скидки. А это уже нечестный метод ведения бизнеса», – заявили в УФАС.

Антимонопольщики выдали «Монетке» предупреждение, но торговая сеть отказалась его исполнять. И в итоге получила штраф.

«Суд признал законность штрафа, и теперь «Монетка» должна заплатить в федеральный бюджет 100 тысяч рублей», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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